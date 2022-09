La lotta al Covid non è finita. E, anche a Bari, ci si è attrezzati con una nuova arma utile a contenere la pandemia da coronavirus. Sono, infatti, arrivate al Policlinico di Bari e a disposizione degli hub vaccinali le nuove dosi del vaccino bivalente: la recente formulazione prevede una protezione sia dal virus originario che dalla variante Omicron BA.1, e si è già dimostrata più efficace in termini di risposta anticorpale indotta rispetto al tradizionale vaccino monovalente, mantenendo al contempo gli stessi standard di sicurezza. Inoltre, la resa sembrerebbe ottima anche nei confronti delle varianti BA.4 e BA.5. Questo nuovo vaccino è raccomandato sia per chi non avesse ancora completato il ciclo vaccinale, e ancor di più è fortemente consigliato come dose booster per gli over 60, gli over 12 con elevata fragilità, le donne in gravidanza, gli operatori sanitari e delle strutture residenziali per anziani, nonché per gli ospiti delle stesse.