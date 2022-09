Suona la prima campanella per i circa 540mila studenti pugliesi, di cui 221mila solo tra area metropolitana di Bari e Bat, che tornano a scuola per quello che può essere definito, a tutti gli effetti, come un nuovo anno zero. Molti tra questi rientreranno in classe in anticipo rispetto al calendario regionale, che prevedeva la riapertura per mercoledì. Ma la vera notizia è che, dopo 3 anni pieni di restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19, si torna finalmente in classe come un tempo. Via le mascherine, stop al distanziamento tra i banchi, abbandonata si spera per sempre la didattica a distanza, via libera alle gite scolastiche. Una nuova normalità, insomma, vissuta con sentimenti contrastanti: da chi ha paura, o poca voglia di tornare in classe, a chi non vede l’ora di farlo. Per provare a ricominciare a vivere, come negli anni pre-covid, anche i momenti divertenti e di socialità che solo la scuola in presenza può offrire. Con la speranza che ci si possa davvero, una volta per tutte, lasciare alle spalle il periodo della pandemia.