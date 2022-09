Saranno l’austriaca Julia Grabher e l’italiana Nuria Brancaccio a contendersi la vittoria della prima edizione dell’Open delle Puglie – Trofeo Indeco, il torneo femminile internazionale Wta 125, in partnership con PugliaPromozione e Acquedotto Pugliese. Nel giorno delle semifinali sulla terra rossa del Circolo Tennis di Bari, Brancaccio si è aggiudicata il derbyssimo italiano con Matilde Paoletti, dopo una partita combattuta e sempre in bilico. E’ partita meglio Paoletti, che si è aggiudicata il primo set per 6/3, poi è stata immediata la reazione di Brancaccio, che prima ha pareggiato i conti vincendo il secondo parziale per 6/2, e poi si è aggiudicata il terzo per 6/4. Molto più netto il successo di Grabher sull’ungherse Reka Jani: partita chiusa in due set, conclusi 6/4 e 6/1.

Quest’oggi la finale si giocherà sul campo centrale a partire dalle ore 18 (ingresso a pagamento). I favori del pronostico sono per l’austriaca, che occupa la posizione 120 nella classifica mondiale, al cospetto dell’italiana Brancaccio che è attualmente in 433esima posizione. Il divario nel ranking è enorme, ma la buona forma di Brancaccio lascia ben sperare.