Dopo la protesta di giugno, i vigili del fuoco tornano a manifestare a Bari davanti alla Prefettura. Nulla è cambiato da allora, e la UIL PA è tornata a battere i pugni per chiedere risposte immediate. Sul tavolo, temi importanti come il potenziamento dell’organico, anche per fronteggiare i cambiamenti climatici in atto che rendono sempre più frequenti le calamità naturali; la modifica delle autorizzazioni per procedere all’adeguato turnover in vista dei prossimi pensionamenti; una sempre più urgente revisione del parco mezzi; adeguate norme sulla salute e sulla sicurezza degli operatori del soccorso tecnico urgente, dati i numerosi rischi a cui i vigili del fuoco sono esposti quotidianamente. Oltre a ciò, gli operatori chiedono a gran voce gli arretrati del contratto 2019/2021, che a distanza di 8 mesi non sono stati ancora versati, nonché l’avvio del tavolo negoziale per il triennio 2022/2024, affinché si possa garantire un recupero salariale reale a seguito della profonda crisi economica e dell’aumento del costo della vita.