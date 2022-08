Si avvicina il ferragosto, le strade di Bari sono affollate di tantissimi turisti, ma anche cittadini in attesa di poter staccare la spina almeno per un giorno. Che sia mare o città una cosa è certa: dopo due estati in cui i divieti legati alla pandemia hanno fatto da padrone, la voglia di stare insieme e trascorrere qualche ora in famiglia o con gli amici è tanta.

Il servizio su News24.City di Stefania Di Michele