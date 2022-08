Infrastrutturare e qualificare il sistema bibliotecario pugliese attraverso un approccio innovativo alla fruizione del libro e della lettura: sarà operativa dal primo ottobre la rete delle 11 biblioteche di quartiere di Bari del progetto Colibrì, finanziato dall’avviso regionale Community library per 1 milione 975mila euro con fondi Por. Sono state allestite secondo un layout unico con arredi (sedute, tavoli, reception, puff, librerie a scaffale aperto) e dotazioni tecnologiche (computer, tablet, ipad, scanner, videoproiettori, cuffie bluetooth e tavoli touch screen). Gli allestimenti esterni sono stati pensati come luoghi educativi e di fruizione culturale all’aperto, dotando cortili e giardini di piccoli anfiteatri e arredi modulari. L’accesso alla rete bibliotecaria avverrà attraverso l’iscrizione e l’attribuzione di una card e ciascuna sede si differenzierà per i testi consultabili, scelti in base all’età dell’utenza e a temi specifici.