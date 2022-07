L’Italia risponde alla nuova recrudescenza dell’infezione da covid con la somministrazione della quarta dose per gli over 60. Nella giornata di ieri è arrivato il via libera dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), l’Agenzia europea dei medicinali (Ema), e infine anche dalla Commissione tecnico-scientifica dell’Agenzia Italiana del Farmaco. Nelle prossime settimane, dunque, ci sarà l’estensione della quarta dose del vaccino anticovid a tutte le persone di oltre 60 anni. Le regioni si stanno preparando alla riapertura degli hub vaccinali per dare il via a questa nuova fase della lotta al virus. Una decisione apparsa inevitabile visto l’andamento della curva epidemiologica in tutta Italia dove ora i numeri sono tornati a destare preoccupazione. Non mancano tuttavia le divisioni: alcuni esperti epidemiologi preferirebbero attendere l’arrivo del vaccino aggiornato con le ultime varianti Omicron del coronavirus più infettive, dall’altra parte le autorità sanitarie hanno garantito comunque l’efficacia protettiva degli attuali sieri di Pfizer e Moderna a disposizione. La quarta dose del vaccino dovrà essere somministrata almeno a 120 giorni dall’ultima dose booster. Le ragione si stanno attivando e nei prossimi giorni verranno comunicate le date per il via libera ufficiale. Anche la Puglia si prepara a riaprire i propri hub. Si attendono comunicazioni imminenti.