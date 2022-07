Una questione annosa, che si ripropone puntualmente con maggior vigore durante la bella stagione. A Bari, il problema delle blatte si è ripresentato anche questa estate, assumendo contorni sempre più preoccupanti e diventando un handicap per la vita di tutti i giorni dei residenti, nonché per il turismo. In questi giorni, spiega il sindaco del capoluogo Antonio Decaro, l’amministrazione comunale ha chiesto all’Acquedotto Pugliese di intensificare le operazioni di deblattizzazione sulla rete fognaria di Bari, grazie a 4 squadre di cui 3 che lavorano in orario diurno e una che agisce in notturna, coprendo svariati quartieri.

Da parte sua, Aqp fa sapere che è in corso un’attività di disinfestazione e pulizia per contrastare il proliferare di insetti e blatte, con interventi straordinari e mirati che si aggiungono a quelli ordinari programmati nelle diverse stagioni per sanificare le reti fognarie. Tantissime le segnalazioni e le rimostranze da parte dei cittadini, che lamentano soprattutto un ritardo nell’esecuzione di tali interventi, contestando la difficoltà del convivere con le blatte soprattutto per chi vive a piano terra o piano rialzato. Il sindaco, all’unisono con Aqp, ha anche provveduto a sensibilizzare la cittadinanza sulla necessità di non lasciare alimenti e residui organici per strada, sanificare i locali di bar e ristoranti, gli scantinati trascurati e rispettare l’ordinanza comunale che impone a tutti i condomini di fare la deblattizzazione dei tronchi di fogna negli spazi privati e di comunicarlo alla Polizia locale.