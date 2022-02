In Puglia ci sarebbero ancora problemi nelle prenotazioni dei tamponi e per il rilascio dei green pass: a denunciarlo sono i sindacati Cgil medici, Smi, Snami, Simet e Ugs in una lettera inviata oggi all’assessore alla Sanità, Rocco Palese, e ai direttori generali. “Gli automatismi, generati sulla piattaforma lris, per la richiesta dei tamponi, pur previsti, sono al momento ancora una chimera”, lamentano i sindacati. Con il nuovo sistema informatico attivato dalla Regione Puglia, in concomitanza con la richiesta di prenotazione dei tamponi fatta dai medici di famiglia dovrebbe essere fissato anche il giorno di prenotazione e il luogo di effettuazione in maniera automatica e simultanea ma, secondo i sindacati, così ancora non è.

In questo modo le richieste di tampone resterebbero in sospeso. Inoltre, per il rilascio del green pass “gli operatori dei dipartimenti d’Igiene – sostengono i sindacati – compresi gli operatori che rispondono al numero telefonico 1500, di tutte le Asl della Regione Puglia, continuano ad inviare ai medici di famiglia i cittadini per problemi relativi al green pass”. In realtà, come ricordano i sindacati – sul rilascio del green pass i medici di famiglia non hanno alcuna possibilità di intervenire.