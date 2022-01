Lo spaccio di droga a Bari non riposa mai, e nemmeno la lotta giornaliera portata avanti dalle forze dell’ordine. In particolare, lo scorso 20 gennaio i Carabinieri della Compagnia di Bari, impegnati in un servizio straordinario tra Piazza Umberto e Piazza Aldo Moro, hanno fermato 4 cittadini stranieri in possesso di droga. Uno di loro, 32enne guineano, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso di 3 dosi di cocaina, 62 dosi di hashish e 205 euro presumibilmente proventi dell’attività di spaccio. Il 32enne, nel tentativo di opporsi al controllo da parte delle forze dell’ordine, ha morso a un dito un carabiniere, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. Arrestato, il cittadino guineano è stato trasferito al carcere di Bari, e il giorno successivo il gip del Tribunale, dopo avere convalidato l’arresto, ne ha disposto la permanenza in cella come forma di custodia cautelare in attesa del giudizio. Degli altri 3 stranieri fermati, e segnalati alla Prefettura di Bari per utilizzo personale di marijuana e hashish, uno è risultato destinatario di un decreto di espulsione emesso dal Questore di Bari il 2 aprile 2021, ed è stato dunque accompagnato presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di Bari Palese, in attesa di esecuzione del provvedimento di espulsione.