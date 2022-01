Oltre 6 milioni di pagine sfogliate e circa 5 milioni di nuove sessioni con un aumento considerevole della durata media degli utenti sui siti. Un anno importante il 2021 in linea con il 2020 in cui a farla da padrona è stato ancora il Covid-19 anche se, fortunatamente, senza più lockdown della prima ora. Un 2021 che ha però registrato un lento ritorno alla normalità ed in cui purtroppo non sono mancate le gravi notizie di cronaca. Tutto raccontato con attenzione dai giornalisti, sparsi su tutto il territorio di Puglia & Basilicata, di News24.City. Numeri che ci riempiono nuovamente d’orgoglio per un lavoro ormai partito poco più di quattro anni fa e che prosegue senza sosta e con immutata passione e professionalità. Non è una mera autocelebrazione ma anzi la certificazione che voi lettori dei nostri 15 portali online tra Puglia e Basilicata o fruitori della nostra Tv in streaming h24, siete l’anello decisivo per la riuscita di un progetto come questo edito da ArtsMedia.

Completando il panorama dei numeri vogliamo ricordare gli oltre 95mila “mi piace” ed i 101mila follower sulle pagine facebook ma anche i 6550 iscritti sul canale Youtube con quasi 6milioni di visualizzazioni dei servizi video realizzati da News24.City. Da rimarcare, oltre alle importanti performance dei portali di Andria e Barletta anche l’importante balzo in avanti del portale di Trani ma anche per Melfi, Lecce, Bari oltre a San Ferdinando tra le città più piccole. Un gran lavoro completato dalla importante collaborazione con l’emittente Telesveva che ha permesso la realizzazione di un format tutto nuovo e cioè Caffellatte, un format giovanile e pensato per dare il buongiorno ai telespettatori tra ospiti, collegamenti, curiosità e rassegna stampa condotto da Francesco Donato con in studio i giornalisti di News24.City. Solo conferme per Risultati & Classifiche, programma di approfondimento sportivo in onda ogni domenica, oltre al ritorno di Solo Futsal per parlare di Calcio a 5 nato in collaborazione con Puglia a 5 oltre alle classiche rubriche di approfondimento come le News in 60” e l’Almanacco giornaliero. Ma nel 2022 siamo già pronti per altre produzioni con protagonista la redazione di News24.City.

Un 2021 complesso, come detto all’inizio, anche dal punto di vista dell’informazione in cui tanti sono stati i momenti di sconforto, pochissime le gioie e le notizie leggere, tanti i dubbi ai quali l’etica della professione giornalistica ci ha posto davanti. In una condizione completamente nuova che ha continuato ad investire tutti in modo integrale come nel 2020. Noi sappiamo di aver fatto del nostro meglio, con gli errori e le cose fatte bene, ma con la consapevolezza di aver scritto e mostrato le notizie nel pieno dell’interesse dei lettori, al servizio dei cittadini, con la continua ricerca di verità e storie da raccontare. Il 2021 va via ma noi guardiamo già al 2022, un altro anno che vi racconteremo con la stessa passione ed attenzione. Ed allora buon anno per questo importante 2022.