«Anche quest’anno non abbiamo voluto rinunciare a questo piccolo momento di gioia – ha sottolineato il sindaco di Bari Antonio Decaro – L’anno scorso ero da solo, qui sotto il palco, quest’anno siamo un po’ più numerosi, ma sempre rispettando le restrizioni e le limitazioni. In questo momento di grande difficoltà abbiamo bisogno di serenità e di bellezza».

Che la magia abbia inizio: a Bari si illumina il grande albero di Natale allestito in piazza del Ferrarese. Si accendono, finalmente, le luci delle feste nel capoluogo pugliese anche se, a causa del maltempo, con 24 ore di ritardo rispetto al tradizionale appuntamento del 6 dicembre, giorno in cui si celebra il santo patrono San Nicola. Per via delle attuali restrizioni legate all’emergenza sanitaria, l’evento si è svolto in forma ridotta rispetto alla festa a cui la città era abituata fino a due anni fa. Poche le persone ad assistere al gioco di luci creato per l’occasione. L’amministrazione comunale, infatti, ha deciso di annullare il programma di concerti ed eventi inizialmente previsto in piazza. Una scelta a tutela della salute in un momento in cui l’attenzione per la ripresa dei contagi deve restare massima.