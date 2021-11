Bagno di folla per Chiara Ferragni, a Bari per presentare la sua prima linea di make up. Tra curiosi e fans sfegatati della nota influencer, sono oltre 600 le persone, tra adulti e giovanissimi, che si sono presentate in via Sparano per cercare di rubarle un selfie o un autografo. Un bagno di folla, che diventa follia per la maniera in cui è stato organizzato. Una delle vie più frequentate della città e la perpendicolare via Dante, sono rimaste per ore letteralmente paralizzate per l’evento che ha visto protagonista la 34enne di Cremona che vanta oltre 25milioni di followers su Instagram.

Distanziamento di fatto abolito, mascherine che diventano optional, dispiego di forze dell’ordine degno di un capo di stato e traffico completamente in tilt per quasi tutto il pomeriggio. La Ferragni, arrivata a bordo di un van nero, è scesa dall’auto e, a passo svelto e testa bassa, si è diretta immediatamente dentro la profumeria in cui era attesa per salutare i 60 vincitori del concorso che si erano garantiti un incontro con lei. Un rapido saluto dal balcone e poi un nuovo ingresso, questa volta, trionfale costruito a favore di telecamera. L’organizzazione dell’evento, che non ha nemmeno previsto un’area dedicata ai numerosi giornalisti presenti, ha lasciato quantomeno a desiderare e ha contribuito a generare qualche tensione, soprattutto tra bodyguard e addetti ai lavori. Insomma, non il massimo per chi ha legato a doppio filo la propria carriere con i riflettori dello show business e gli obiettivi delle telecamere.