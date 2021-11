Ha distrutto due moto parcheggiate in strada e provocato ingenti danni strutturali ad una palazzina lo scorso 12 aprile in via Cala Arciprete a Bisceglie. Per questo motivo i carabinieri della città dei Dolmen hanno arrestato una giovane donna biscegliese perchè ritenuta responsabile di incendio doloso.

Il movente, stando a quanto ricostruito dagli investigatori, è stato individuato in un acceso diverbio sorto per questioni sentimentali. Una lite che avrebbe convinto la ragazza a realizzare un piano incendiario “programmato nei minimi particolari e con una disarmante lucidità.

Le indagini dei carabinieri si sono concentrate in particolare sull’attenta visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. La donna, quindi, si sarebbe fermata a una stazione di servizio prelevando un certo quantitativo di benzina con un secchio. Dopodiché avrebbe messo in atto la spedizione punitiva senza la minima esitazione. Dopo gli accertamenti di rito la donna è stata rinchiusa nel carcere di Trani.