In casa nascondeva droga, tre spade giapponesi modello “katana” illegalmente detenute e un petardo artigianale confezionato con polvere pirica. Per questo un pregiudicato 44enne è stato arrestato dai carabinieri a Santeramo.

I militari hanno eseguito una perquisizione nella sua casa di campagna e con l’aiuto di una unità cinofila hanno trovato, tra le pietre del terreno di pertinenza dell’immobile, vari contenitori di vetro contenenti 15 dosi di cocaina e 45 grammi di marijuana. All’interno dell’abitazione, poi, è stato rinvenuto l’occorrente per il taglio e il confezionamento della droga, compresi alcuni bilancini elettronici di precisione. I carabinieri hanno poi scoperto e sequestrato le tre spade giapponesi, con profilo affinato e appuntito, il petardo artigianale del peso di oltre 50 grammi. Il 44enne, ritenuto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e materiale esplodente, è stato portato in carcere in attesa di convalida e processo per direttissima.