I medici di famiglia della Puglia che hanno partecipato alla campagna vaccinale non sono stati ancora retribuiti e, attraverso una lettera inviata all’assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco, e ai direttori generali delle Asl, hanno lamentato i presunti ritardi e hanno diffidato la Regione ad effettuare i versamenti. A firmare il documento il segretario regionale della Fimmg Puglia, Donato Monopoli che denuncia come i medici di medicina generale dell’intera regione abbiano tenuto fede agli impegni assunti nelle sedi istituzionali svolgendo poi una considerevole attività di vaccinazione anti covid-19. «Il contributo a proteggere la popolazione ed al contenimento della pandemia è stato importante da parte dei medici di medicina generale – ha spiegato Donato Monopoli in una nota inviata alla stampa – ma al momento si deve registrare che i compensi stabiliti non sono ancora stati corrisposti».

In caso di ulteriore inerzia, ha specificato la Fimmg, i medici di medicina generale si rivolgeranno al giudice competente per ottenere le spettanze. La nota del sindacato dei medici, è specificato, vale come una formale diffida nei confronti della Regione e delle ASL di riferimento: «Questa vicenda per cui è difficile trovare una spiegazione – conclude Monopoli – incide negativamente sulla fiducia dei medici di medicina generale verso l’interlocutore istituzionale».