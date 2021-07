I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Triggiano, intervenivano a Noicattaro, su richiesta di una donna che segnalava una lite violenta tra il figlio 20enne ed il padre. Il giovane era già noto ai militari poiché destinatario della misura del divieto di avvicinamento ai genitori e per le ripetute violazioni, già segnalate alla competente Autorità Giudiziaria, che aveva disposto il divieto di dimora nel comune di Noicattaro.

Il giovane affatto inibito dalla presenza dei militari che gli avevano intimato di desistere dalle azioni violente, perseverava nella sua condotta all’indirizzo del padre. A quel punto, i carabinieri cercavano di far ricondurre alla calma il 20enne incontrando non poche difficoltà, posto che lo stesso aggrediva fisicamente anche i militari intervenuti con spinte e calci. Solo dopo qualche minuto, i militari adottando le procedure di sicurezza riuscivano a bloccare il giovane e ad ammanettarlo. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Bari, informato della situazione, il 20enne veniva accompagnato in carcere.