Non si tratta di certo della storia rappresentata nel noto film di DE SICA realizzato ed ambientato nel secondo dopoguerra italiano, ma si tratta di un fatto recente, recentissimo, che ha come protagonista una vittima, anche in questo caso, come nel film, che vive una vita “meno agiata”, ma a differenza del finale della nota pellicola, stavolta l’epilogo è stato lieto.

Qualche giorno fa, un giovane cittadino nigeriano si è rivolto ai Carabinieri della Stazione di Bitetto per denunciare il patito furto della sua bicicletta, unico mezzo di locomozione in suo possesso. I militari dell’Arma non hanno perso tempo, né sottovalutato quella denuncia che, tra l’altro, risuonava come una vera e propria richiesta d’aiuto, e si sono immediatamente attivati per individuare il malfattore e recuperare il maltolto.

L’attività e l’impegno profuso dai Carabinieri ha portato in uno strettissimo lasso temporale ad individuare l’autore del furto, C.F. un 41enne del luogo, che è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, installate nella piazza e lungo le vie limitrofe al luogo del commesso reato, mentre materialmente trafugava la bici. Una volta identificato l’autore sono subito scattati i controlli presso la sua dimora ove è stata ritrovata la bicicletta ancora integra. La stessa è stata recuperata e prontamente restituita al legittimo proprietario che quasi incredulo ha ringraziato i militari per il loro impegno e per il loro operato.