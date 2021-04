Vaccini esauriti in Puglia. Dopo l’accelerazione della scorsa settimana che ha consentito alla Regione di balzare in testa in Italia per numero di dosi somministrate rispetto a quelle ricevute, ora la Puglia ha terminato le proprie scorte e ad inizio di questa settimana ha dovuto imporre una sensibile frenata alle proprie operazioni, in attesa delle nuove dosi. Superata da qualche giorno dal soglia del milione di somministrazioni con una copertura che in questo momento ha garantito la prima dose all’82,3% dei cittadini pugliesi over 80, la seconda a quasi il 50%. Entrambi i dati superano la media nazionale. Bene anche i numeri sulle vaccinazioni alla fascia d’età compresa tra i 79enni ed i 70enni, con una copertura pari al 40% con la prima dose, in linea con il dato medio italiano.

Intanto circa un milione e mezzo di vaccini Pfizer sono stati consegnati questa mattina in Italia, e nelle prossime ore saranno distribuite a tutte le Regioni per garantire la prosecuzione della campagna vaccinale. A renderlo noto è stato il Commissario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo. Nel frattempo, nel pomeriggio di ieri, l’EMA ha dato il via libera all’utilizzo delle fiale monodose della Johnson&Johnson sbloccando così il primo lotto già consegnato in Italia una settimana fa e costituito da 184 mila dosi. Secondo lo studio condotto dall’Agenzia Europea per i Medicinali, i rischi di possibili effetti collaterali legati ai casi di trombosi sono nettamente inferiori ai benefici, e la somministrazione sarà consigliata per i soggetti con più di 60 anni, così come accaduto per il vaccino AstraZeneca.

La macchina vaccinale italiana dunque può proseguire, così come potrà riprendere quella pugliese. Venerdì a Bari è attesa la visita proprio del Commissario all’emergenza Covid Figliuolo, per un sopralluogo sull’andamento delle attività di vaccinazione.

Per quanto riguarda la Provincia Bat, a Barletta continua la vaccinazione dei pazienti oncologici, mentre ieri è stata la volta dei pazienti in cura radioterapica. Oggi invece presso l’ospedale Bonomo di Andria saranno vaccinati i soggetti allergici per i quali il protocollo di intervento prevede la presenza di persone di rianimazione. Su tutto il territorio continua la somministrazione delle seconde dosi ai pazienti over 80.