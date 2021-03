I militari della Stazione Carabinieri di Putignano al termine di diversi servizi di osservazione per le strade del centro cittadino hanno arrestato F.P., 65enne del posto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, l’uomo si aggirava per le vie del centro abitato al volante di un automezzo di proprietà della ASL, solitamente utilizzato per la consegna di farmaci, ma che in realtà era usato dall’uomo per eludere eventuali controlli delle Forze di Polizia. Ma così non è stato, in quanto i movimenti sospetti nella serata di ieri hanno fatto si che una pattuglia del Comando Stazione del luogo decidesse di fermare il veicolo e procedere a controlli più approfonditi.

La perquisizione veicolare e personale ha permesso di rinvenire 15 grammi di cocaina, avvolti in un unico involucro, mentre a casa dell’uomo è stato trovato un bilancino di precisione, solitamente utilizzato per la preparazione delle dosi. L’uomo tratto in arresto, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre la droga verrà analizzata nei prossimi giorni presso il Laboratorio analisi del Comando Provinciale Carabinieri di Bari.