Con circa l’88% di dosi somministrate, sulla base di quelle disponibili, la Puglia si conferma sul podio delle regioni italiane per numero di vaccini effettuati. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, sino ad ora le Asl pugliesi hanno utilizzato più di 511mila dosi delle 581mila consegnate.

Dopo i tre giorni di stop della scorsa settimana, dovuti alla temporanea sospensione del farmaco AstraZeneca, la campagna ha ripreso a viaggiare spedita. In fase di completamento i richiami per gli ultraottantenni che stanno ricevendo la seconda dose ambulatorialmente. Un po’ più a rilento invece le somministrazioni per i circa 40mila over 80 che hanno chiesto di vaccinarsi a casa nonché delle persone con patologie gravi che, secondo il piano della Regione, non devono prenotarsi ma devono essere contattate dal proprio medico curante per fissare l’appuntamento. Ma proprio le difficoltà che stanno registrando molti medici di base a livello logistico, per via di ritardi organizzativi della Regione, stanno rallentando le vaccinazioni a domicilio, che verranno effettuate in larga parte solo dopo le feste di Pasqua.

Praticamente concluse invece le somministrazioni della prima dose di vaccino per i lavoratori del mondo della scuola, mentre le date per i richiami sono già in fase di programmazione. Allo stesso modo stanno proseguendo le vaccinazioni per le Forze dell’Ordine.

Intanto la settimana si è aperta con una buona notizia. A renderla nota è stato l’assessore regionale alla Salute Pier Luigi Lopalco che ha comunicato l’arrivo in Puglia di quasi 80mila dosi del vaccino Pfizer, consegnate dal Governo centrale. Le nuove scorte permetteranno di accelerare ulteriormente i tempi. “Il sistema pugliese – ha fatto sapere l’assessore – è già pronto per somministrare fino a 50mila vaccini al giorno”.

La regione dunque scalda i motori e si prepara anche sul piano organizzativo: è ormai quasi pronto l’hub vaccinazioni in corso di allestimento nella Fiera del Levante di Bari. Asl, Dipartimento di Prevenzione e Protezione Civile sono al lavoro per attivare già da questa settimana le prime postazioni all’interno del padiglione 7, destinato alle vaccinazioni di massa. Sviluppata su una superficie di 2.300 metri quadri, la struttura è dotata di percorsi differenziati per utenti e operatori sanitari, sale d’attesa, spogliatoi, sale relax e servizi igienici. Con le sue 20 postazioni dedicate, quello della Fiera del Levante è il più grande hub vaccinazioni della Puglia.