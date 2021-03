Dopo lo stop imposto dall’Agenzia Italiana del Farmaco, riprenderanno oggi anche in Puglia le somministrazioni del vaccino anti Covid di AstraZeneca. Il via libera è arrivato ieri pomeriggio, con il parere favorevole dell’Ema, l’Agenzia Europea per i Medicinali, che si è pronunciata favorevolmente in merito alla sicurezza e all’efficacia del siero prodotto dall’azienda farmaceutica anglo-svedese, il cui utilizzo era stato temporaneamente bloccato dopo alcune morti sospette.

Il semaforo verde permetterà di far ripartire a pieni giri la campagna vaccinale pugliese che, proprio a causa della sospensione, aveva subito qualche rallentamento.

Sono circa 15mila le somministrazioni rimaste in stand-by negli ultimi tre giorni, in via precauzionale, la gran parte destinate al personale scolastico e alle Forze dell’Ordine, le due categorie che si stanno vaccinando con AstraZeneca.

La macchina dunque può ricominciare a correre, pur non essendosi mai fermata del tutto: con oltre 480mila dosi attualmente somministrate, pari al quasi l’83% di quelle consegnate, come certificano i dati del Ministero della Salute, la regione si conferma tra le prime in Italia per numero di vaccini effettuati, in rapporto a quelli disponibili, poco più di 580mila.

Ma il nodo cruciale della questione resta quello delle scorte e le ultime notizie non sono buone. L’azienda farmaceutica statunitense Pfizer ha già annunciato che lunedì prossimo consegnerà meno dosi di quelle previste. Un taglio di circa 5mila vaccini che costringerà la Puglia a rivedere il calendario delle vaccinazioni.

A causa della temporanea criticità collegata alla disponibilità di magazzino e ai tempi di approvvigionamento, gli appuntamenti fissati nei prossimi giorni per le somministrazioni potrebbero subire variazioni. Resta prioritaria la seconda vaccinazione per gli ultraottantenni, mentre potrebbero slittare le altre prenotazioni.