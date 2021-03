Il pomeriggio scorso i Carabinieri della Stazione di Monopoli hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio S.F., 30enne, disoccupata, originaria di Bari. L’operazione è scattata al termine di un servizio di pedinamento e osservazione predisposto lungo al ss 16, tra i comuni di Mola di Bari, Polignano a Mare e Monopoli, dove i proprietari di alcune aree di servizio, già da tempo avevano notato l’andirivieni sospetto di una utilitaria, condotta da una donna. I militari pertanto, dopo ave intercettato l’autovettura segnalata, decidevano di seguirla finché questa, giunta presso un distributore di Mola di Bari, si avvicinava a un’altra auto in attesa, verosimilmente un “cliente”. Lo scambio veniva interrotto dall’intervento dei carabinieri, i quali bloccavano la conducente dell’utilitaria, rinvenendo, nel corso della perquisizione personale, 11 grammi di cocaina suddivisi in 14 dosi, già confezionate e pronte per la vendita, nonché 95 euro in contanti provento dell’illecita attività. Dopo l’arresto veniva sottoposta agli arresti domiciliari nel corso dell’udienza il Tribunale di Bari ha convalidato la misura pre-cautelare e applicato nei confronti dell’indagata l’obbligo di dimora, mentre lo stupefacente verrà inviato nei laboratori analisi.