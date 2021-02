Si sarebbe appropriato di circa 71 mila euro di somme giocate in videolottery e newslot che aveva il compito di raccogliere dalle gettoniere per poi versarle nelle casse dello Stato. La Guardia di Finanza ha sequestrato la corrispondente somma ad un imprenditore di Gravina in Puglia, incaricato della raccolta del denaro, nell’ambito di una indagine per peculato.

La somma sottratta alle casse dello Stato ed accertata dalla Guardia di Finanza di Altamura consiste nel “Prelievo Erariale Unico” dovuto dagli operatori di gioco ai quali l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (Aams) ha rilasciato il nulla osta e affidato l’attivazione e la conduzione operativa della rete telematica del gioco lecito, mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento. All’indagato sono stati sequestrati denaro, due autoveicoli e quote societarie.