È stato sorpreso a cedere dosi di droga a un altro giovane. Per questo, nella giornata di ieri a Palo, i carabinieri hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un 27enne di Bitonto.

Ai militari non sono sfuggiti gli “strani movimenti” che il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, da qualche giorno faceva, recandosi verso la periferia della città, dove probabilmente pensava di essere lontano da occhi indiscreti.

Dopo aver assistito chiaramente alla cessione di droga, quindi, l’arresto è avvenuto nei pressi del posto che il 27enne aveva deciso di utilizzare come nascondiglio per la droga: un muretto a secco all’interno del quale sono state trovate 26 dosi di eroina e 7 di cocaina, per un peso complessivo di oltre 75 grammi.

Il pusher, messo in manette e portato in caserma a Palo, è stato poi trasferito in carcere. La sostanza stupefacente, invece, è stata sottoposta a sequestro e nei prossimi giorni sarà analizzata dal laboratorio per le sostanze stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Bari.