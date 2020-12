E’ ancora presto per dire che il virus inglese sia arrivato in Puglia. Sono al momento due le persone sicuramente positive al Covid rientrate dal Regno Unito nelle ultime due settimane.

Tra questi, anche una 25enne di Molfetta tornata da Londra giovedì scorso. Per sapere quale sia il ceppo responsabile della loro infezione bisognerà attendere i risultati, disponibili tra qualche giorno, del campionamento effettuato dal laboratorio di Putignano che fa capo all’Istituto Zooprofilattico di Foggia, dove sinora sono stati ricostruiti 190 genomi di coronavirus senza mai riscontrare la variante inglese. La maggiore rapidità di propagazione del virus, dicono gli esperti, non corrisponde ad un aumento della sua aggressività, che invece dovrebbe rimanere quella conosciuta. A scopo precauzionale, saranno sottoposti a tampone tutti i 1215 passeggeri rientrati dal Regno Unito negli ultimi 15 giorni. In tutta Europa è intanto scattato lo stop ai voli diretti per Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, benché rimanga irrisolto il problema della mobilità indiretta. L’allerta rimane massima in Puglia, dove si teme che la variante inglese del virus possa compromettere la discesa della curva dei contagi e dei ricoveri ospedalieri che si sta registrando da inizio mese.

La Regione si prepara al V-day del 27 dicembre, giorno in cui sarà avviata la somministrazione dei primi vaccini anti covid. Sono 45 mila gli operatori sanitari (su 72mila) che hanno aderito alla campagna vaccinale, un risultato che l’assessore Lopalco giudica molto positivo. Ma delle 94 mila dosi riservate alla Puglia, e destinate agli operatori della sanità e agli anziani delle Rsa, una buona parte non sarà utilizzata. Per questo motivo la partecipazione volontaria alla prima fase della somministrazione dei vaccini è aperta da oggi anche ad ostetriche, farmacisti e odontoiatri.