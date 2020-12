La sera scorsa, nel centralissimo Corso Garibaldi di Casamassima, una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Gioia del Colle, nel corso di mirati servizi predisposti per la corretta applicazione delle misure di contenimento Covid, ha notato numerose persone entrare ed uscire da un locale.

Attirati dall’assembramento venutosi a creare, i Carabinieri accertavano che all’interno del locale, di proprietà di un giovane del luogo, era stato realizzato un vero e proprio circolo privato, con tanto di bancone per la mescita delle bevande e due frigoriferi da bar. All’interno 12 persone erano intente a giocare a carte e bere birra.

Tutti i presenti sono stati sanzionati per violazione dell’art.1 comma 2 DPCM 03.12.2020 per mancato obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro oltre alla violazione dell’art.1 comma 8 D.L. nr.33/2020 per non aver rispettato il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.