Si supera la soglia dei 30mila attualmente positivi in Puglia anche se non mancano le note di speranza come una lieve flessione del numero di ricoverati in terapia intensiva ed un numero più consistente di negativizzati. Ma andiamo con ordine: nelle ultime ore si registrano 1377 nuovi casi di Coronavirus, leggermente in discesa rispetto ai 1456 di ieri, su una base di 9803 tamponi registrati. Registrati, purtroppo, anche 19 decessi: 2 in provincia di Bari, 5 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Gli attualmente positivi sono 30.420, i ricoverati nelle strutture sanitarie della regione sono 1629. Cinque sono i pazienti in meno nelle terapie intensive mentre 24 in più i ricoverati negli ospedali Covid pugliesi.

508 i nuovi casi registrati in provincia di Bari, 144 in provincia di Brindisi, 120 nella provincia BAT, 335 in provincia di Foggia, 101 in provincia di Lecce, 161 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 1 caso di residenza non nota. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 712.626 test. 10.612 sono i pazienti guariti. 372 in più rispetto a ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 42.180, così suddivisi: 16.489 nella Provincia di Bari; 4.717 nella Provincia di Bat; 2.943 nella Provincia di Brindisi; 9.771 nella Provincia di Foggia; 3.237 nella Provincia di Lecce; 4.723 nella Provincia di Taranto; 299 attribuiti a residenti fuori regione, 1 provincia di residenza non nota.