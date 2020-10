I Militari della Stazione Carabinieri di Palo del Colle, durante un servizio di perlustrazione in contrada Tagliadigito, hanno notato un giovane 17enne, con comportamenti sospetti soffermarsi nei pressi di un muretto a secco, da dove prelevava un involucro. Sottoposto a controllo, i militari hanno potuto accertare che l’involucro estratto dalle pietre conteneva oltre 5 grammi di cocaina, suddivisa in 5 dosi. A seguito di perquisizione personale il giovane è stato trovato in possesso della somma di 105 euro e di tre telefoni cellulari. A questo punto è risultata chiara l’attività svolta dal ragazzo, che su disposizione della Procura dei minori di Bari, è stato sottoposto alla misura della permanenza in casa in attesa dello svolgimento del rito direttissimo che si terrà dinanzi all’A.G. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro.