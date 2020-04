Numeri che lasciano ben sperare ma mancano i dati della Bat dove non sono stati registrati i contagi nella casa di riposo di Minervino Murge. Sono 70 i casi positivi confermati quest’oggi dalla Protezione Civile in Puglia con 1090 tamponi effettuati: 30 nella provincia di Foggia, 27 nella provincia di Bari, 6 nella provincia di Lecce, 5 in quella di Brindisi e infine 2 in quella di Taranto.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.514 così divisi: 834 nella Provincia di Bari; 177 nella Provincia di Bat; 262 nella Provincia di Brindisi; 635 nella Provincia di Foggia; 384 nella Provincia di Lecce; 192 nella Provincia di Taranto; 25 attribuiti a residenti fuori regione; 5 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

Sale purtroppo il numero dei decessi: 209 in totale, 14 solo nella giornata di oggi. Aumentano i guariti che adesso sono 168.