Un 37enne D.T.V di Casamassima è stato colto in flagranza di spaccio ed arrestato dai Carabinieri della locale Stazione.

Uno specifico servizio di appostamento ed osservazione predisposto nell’abitato di Casamassima ha consentito ai militari di seguire a distanza e controllare gli spostamenti del 37enne. Il servizio di osservazione è stato interrotto proprio nel momento in cui, in Piazza Aldo Moro, è stata notata la cessione di una dose di marijuana ad una 32enne del luogo. All’acquirente è stata sequestrata la dose dello spaccio, mentre nei confronti del 37enne è stata eseguita una perquisizione domiciliare nel corso della quale sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro ulteriori 30 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione, nonché la somma contante di 580 euro, in banconote di vario taglio, ritenuta il provento dell’illecita attività di spaccio.

Il 37enne è stato così arrestato, e su disposizione della competente A.G., è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. L’acquirente è stata invece segnalata per uso personale di sostanze stupefacenti all’Ufficio Territoriale del Governo di Bari. La droga nei prossimi giorni verrà analizzata dal Laboratorio della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale Carabinieri di Bari al fine di verificarne la qualità.