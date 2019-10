Pestaggio del 15enne a Palese: arrestati 5 giovani, 2 sono minorenni

Al termine delle indagini svolte dai carabinieri di Santo Spirito, sotto il coordinamento della Procura ordinaria e per i minorenni di Bari, sono stati arrestati, su ordinanza di custodia cautelare, i cinque giovani appartenenti al branco che lo scorso 11 giugno, sul lungomare di Palese, hanno selvaggiamente picchiato un 15enne bitontino causandogli gravissime lesioni.

Quel pomeriggio, secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 15enne si sarebbe recato al mare di Palese assieme ad altri due amici coetanei ed arrivati in prossimità della spiaggia furono bloccati da un branco di cinque giovani del posto, che insultandoli utilizzando come pretesto la loro provenienza bitontina prima gli impedirono di arrivare in spiaggia e poi li costrinsero a seguirli per un tratto di strada verso il centro della città. Lungo il percorso, il 15enne e i suoi amici, compresa la situazione di pericolo, hanno cercato di mettersi in salvo fuggendo con tutte le loro forze nella direzione opposta rispetto al branco, ma il 15enne, purtroppo, fu raggiunto e picchiato selvaggiamente prima dal 20enne che gli sferrò un pugno in pieno volto e poi dagli altri giovanissimi.

Con l’esecuzione dei provvedimenti i tre maggiorenni, un 20enne e due 18enni, sono stati portati nel carcere di Bari, mentre i due minorenni, di 16 e 17 anni, sono stati associati ad una comunità di recupero.