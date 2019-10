Tutto pronto per “Birramilandia – Il luppolo in festa” nella città di Terlizzi

Birramilandia è pronto ad allietare il weekend terlizzese! Gli organizzatori Livee di Ivano Palermo, Madall Food & Wine e CLAAI Terlizzi svelano il programma ufficiale.

Si partirà venerdì 18 ottobre alle ore 19 con il dj set di Deeza, ad apertura del luna park e degli stand di birra e di piatti tipici locali, come i panzerotti e Le Marr, tipici involtini terlizzesi. Seguiranno, il sabato e la domenica rispettivamente, i dj set a cura di Biro e di Danny Dee.

Ogni giorno sarà allietato di spettacoli di artisti di strada, tra cui il tanto atteso biketrial. Ad essi si accompagneranno ogni sera “cubalive” band con la sua musica latina, la band “The Shamrocks” di musica irlandese e la tanto attesa musica italiana con la “Mammalitaliani” band. Per i bambini sabato e domenica ci sarà uno show di Minnie & Topolino e Spiderman fino alle 23. Per non parlare dei gonfiabili, che si affiancheranno al tiro a segna, alla giostra degli specchi ed al gioco del cammello. Di seguito, il programma dettagliato dell’evento, che è completamento gratuito.

PROGRAMMA UFFICIALE

VENERDI’ 18

Ore 19:00 Apertura manifestazione

Ore 19:00 Dj set a cura di Deeza

Ore 19:15 Apertura luna Park

Ore 19:30 Apertura stand gastronomici

Ore 21:00 Mini spettacolo di Biketrial

Ore 21:30 “Cubalive” band – musica latina

Ore 23:00 Dj set a cura di Deeza

Ore 00:00 Chiusura Manifestazione

SABATO 19

Ore 19:00 Apertura manifestazione

Ore 19:00 Dj set a cura di Biro

Ore 19:15 Apertura luna Park

Ore 19:30 Apertura stand gastronomici

Ore 20:30 Spettacolo Artisti di strada: giocolieri, trampolieri, mangia fuoco; spettacolo di magia.

Ore 20:30: Inizio show di Minnie & Topolino, Spiderman (fino alle 23)

Ore 21:30 “The Shamrocks” band – musica tradizionale irlandese

Ore 23:15 Spettacolo Artisti di strada

Ore 23:30 Dj set a cura di Biro

Ore 00:00 Chiusura Manifestazione

DOMENICA 20

Ore 18:00 Apertura manifestazione

Ore 18:15 Dj set a cura di Danny Dee

Ore 19:00 Apertura luna Park

Ore 19:00 Apertura stand gastronomici

Ore 20:30 Spettacolo Artisti di strada: giocolieri, trampolieri, mangia fuoco; spettacolo di magia.

Ore 20:30: Inizio show di mascotte Minnie & Topolino, Spiderman (fino alle 23)

Ore 21:00 “Mammalitaliani” band – musica italiana 360*

Ore 23:15 Spettacolo Artisti di strada

Ore 23:30 Dj set a cura di Danny Dee

Ore 00:00 Chiusura Manifestazione