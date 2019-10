Al via il nuovo tour di Pio e Amedeo, due date al Teatro Team di Bari

Si aggiungono nuove date al tour teatrale del duo comico Pio e Amedeo con lo spettacolo “LA CLASSE NON È QUA” che partirà da Torino il 3 dicembre.

Dissacranti, ironici e iconici, Pio e Amedeo portano in scena delle nuove gag ed esilaranti battute capaci di far ridere, ma anche riflettere. Non mancheranno i due personaggi che li hanno resi celebri in televisione con “Emigratis”, ospiti e sorprese speciali.

I biglietti per lo spettacolo (prodotto da Friends&Partners) saranno disponibili in prevendita da oggi 8 ottobre, su www.ticketone.it .

03 DICEMBRE a TORINO – Teatro Colosseo

04 DICEMBRE a BRESCIA – Teatro Dis_Play

06 DICEMBRE a CESENA – Nuovo Teatro Carisport

08 DICEMBRE a TORINO – Teatro Colosseo (nuova data)

09 DICEMBRE a MILANO ¬- Teatro degli Arcimboldi

11 DICEMBRE a MANTOVA – Grana Padano Theatre (nuova data)

12 DICEMBRE a FIRENZE – Teatro Verdi

13 DICEMBRE a ALESSANDRIA – Teatro Alessandrino (nuova data)

15 DICEMBRE a BASSANO DEL GRAPPA (VI) – Pala Bruel (nuova data)

16 DICEMBRE a BOLOGNA – Europauditorium

18 DICEMBRE a BARI – Teatro Team

19 DICEMBRE a CROTONE – Pala Milone (nuova data)

20 DICEMBRE a NAPOLI – Pala Partenope

21 DICEMBRE a BARI – Teatro Team (nuova data)

23 DICEMBRE a ROMA – Teatro Sistina

27 DICEMBRE a LUGANO – Palacongressi (nuova data)

28 DICEMBRE a JESOLO (VE) – Pala Invent (nuova data)

Continua anche la loro partecipazione al talent show di Canale 5, Amici di Maria de Filippi nella sua versione Celebrities, in onda dal 21 settembre 2019 in prima serata.