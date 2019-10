Rubavano chianche d’epoca nel centro storico di Corato: arrestati due pregiudicati

Due uomini, entrambi pregiudicati, sono stati arrestati in flagranza di reato dai poliziotti del locale Commissariato di Corato.

A seguito di alcune segnalazioni in cui sono stati evidenziati casi di asportazione di chianche d’epoca nel centro storico di Corato ed in abitazioni spesso disabitate, sono stati organizzati specifici servizi di controllo del territorio che hanno consentito di sorprendere i due ladri che, nel pomeriggio di giovedì scorso, nei pressi di piazza Abbazia, stavano rubando numerose chianche, divelte dai gradini di un immobile ubicato in zona. I due sono stati arrestati per furto in concorso.