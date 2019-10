Sorpreso con diversi tipi di droga: arrestato 41enne in pieno centro

E’ un pregiudicato di 41 anni l’uomo arrestato dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Bitonto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito degli specifici servizi ad “Alto Impatto”, disposti dal Questore di Bari per prevenire e contrastare episodi di criminalità nella città di Bitonto, gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria, a seguito di specifiche attività di osservazione effettuate nel centro storico ed in via San Luca, hanno notato il 41enne che si aggirava con fare sospetto lungo i vicoli del centro, munito di un borsone. Accortosi della presenza dei poliziotti, l’uomo si è dato alla fuga ma è stato seguito e bloccato. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un’ingente quantitativo di sostanze stupefacenti: cocaina, marijuana e hashish già suddivise in dosi, per un peso complessivo di 366 grammi, celate all’interno del proprio borsone.

Il 41enne è stato arrestato mentre la sostanza stupefacente è stata sequestrata. Nel corso delle attività, inoltre, sono stati eseguiti numerosi controlli e perquisizioni che hanno consentito di individuare alcuni consumatori di sostanze stupefacenti; contestati illeciti amministrativi per uso personale ed inviata relativa segnalazione alla Prefettura di Bari.