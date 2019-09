Sorpreso a spacciare droga: arrestato 20enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Molfetta, durante controllo nella zona di via Sen. Palummo, hanno arrestato un ventenne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane, sorpreso a cedere stupefacente ad un avventore, notata la presenza dei militari dell’Arma, tentava invano la fuga. Prontamente bloccato è stato trovato in possesso di 23 dosi di hashish per un peso di 26 grammi e la somma in contante di 590 euro provento dello spaccio, il tutto sottoposto a sequestro. Tratto in arresto il ragazzo, su disposizione della Procura della Repubblica – presso il Tribunale di Trani, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.