Festa al CUS di Bari, premi per gli atleti emergenti e soci

Il CUS di Bari celebra atleti e iscritti, e lo fa con una festa a bordo piscina. Una serata esclusiva accompagnata da musica e street food. In attesa della premiazione degli atleti e dei gruppi-squadra che si sono particolarmente distinti per impegno e dedizione nell’arco della stagione agonistica raggiungendo risultati di prestigio con i colori del CUS Bari, qualcuno ne ha approfittato per un tuffo rigenerante.

A ringraziare tutti i presenti con il Presidente Antonio Prezioso, l’intero nuovo consiglio direttivo. Tra gli ospiti l’assessore comunale alle politiche giovanili Paola Romano e gli uscenti Giuseppe Seccia e Renato Laforgia.

Un momento di valorizzazione degli atleti spiega il Presidente Antonio Prezioso

A ricevere riconoscimenti per i successi raggiunti oltre alle squadre di Volley, Calcio a 5 Basket, Canoa Polo serie A1, Vela, anche Francesca Veneto per l’atletica, Ilaria Nitti per la Canoa, Gabriele Loconsole per il canottaggio, e Cristian Dentico per il nuoto

La serata è stata un importante momento di aggregazione per un CUS sempre più aperto alla città e a nuovi obiettivi raccontano i vice presidenti Angelo Romano e Fabio Diomede.