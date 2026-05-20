A Santeramo in Colle, a seguito di un’aggressione consumata la mattina del 4 maggio 2026 ad un’anziana donna i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno individuato i presunti responsabili. In particolare i Carabinieri della Stazione di Santeramo in Colle, coordinati dalla Compagnia di Altamura, hanno tratto in arresto R.V., cittadino moldavo classe 1996, e deferito in stato di libertà per la medesima condotta A.M, cittadino rumeno anch’egli nato nel 1996.

Alla donna è stata strappata con violenza la borsa contenente un telefono cellulare, denaro contante ed effetti personali. La forza dell’azione ha fatto rovinare sull’asfalto l’anziana che ha battuto violentemente il capo, tanto da dover ricorrere alle cure mediche.

L’identificazione dei responsabili è stata possibile grazie all’acquisizione e analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona nonché alle testimonianze di alcuni cittadini. La refurtiva è stata recuperata grazie alla collaborazione degli indagati. All’esito dell’udienza di convalida, per l’uomo arrestato, è stata disposta la custodia cautelare in carcere.