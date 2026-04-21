Un uomo di 62 anni è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 151, ad Altamura in provincia di Bari. La vittima, secondo quanto ricostruito, viaggiava a bordo della sua auto di cui avrebbe perso il controllo. Il mezzo si è ribaltato, finendo fuori strada.

L’impatto è stato fatale per il 62enne che è morto sul colpo: il personale del 118 ha solo potuto constatarne il decesso. Per estrarre il corpo della vittima dalle lamiere, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Indagano gli agenti della polizia locale che stanno effettuando i rilievi.