Nella mattinata di domenica 29 marzo una pattuglia a cavallo dell’Arma dei Carabinieri, impegnata in un servizio straordinario di controllo del territorio, ha percorso le vie principali del Borgo Antico e del centro cittadino di Bari.

In particolare, dalle 9 alle 13, i militari a cavallo del Reparto Biodiversità hanno percorso il Lungomare Nazario Sauro, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Libertà, Piazza Massari e Piazza Federico II di Svevia, garantendo una presenza visibile capace di coniugare tradizione e sicurezza, in segno di prossimità al cittadino e ai turisti.

L’impiego della pattuglia ippomontata, che si colloca in un più ampio progetto di valorizzazione del centro storico, richiama le radici dell’Arma dei Carabinieri, mantenendo intatto il suo fascino e contribuendo a consolidare il rapporto di fiducia tra istituzioni e comunità.