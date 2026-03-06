Formazione, trasparenza e tecnologia al centro della giornata dedicata al riciclo di qualità. Si è svolta, presso l’impianto Selectika, ex OM Carrelli, di Modugno, la giornata di confronto, formazione e visita tecnica organizzata da Selectika S.r.l. in collaborazione con Legambiente Puglia. Un appuntamento che ha riunito rappresentanti istituzionali, tecnici, operatori della filiera e stakeholder dell’economia circolare, con l’obiettivo di approfondire i processi industriali legati alla selezione e al riciclo delle plastiche da raccolta differenziata e di promuovere trasparenza e conoscenza intorno al ruolo strategico dell’impiantistica regionale.

Ad aprire i lavori è stata la presidente di Legambiente Puglia, Daniela Salzedo, che ha sottolineato il valore della cooperazione tra imprese e associazionismo ambientale come leva strategica per accelerare la transizione ecologica della regione. Salzedo ha richiamato la necessità di migliorare la qualità della raccolta differenziata e di sostenere modelli industriali trasparenti, avanzati e coerenti con le politiche europee e nazionali.

Il direttore di Legambiente Puglia, Nanni Palmisano, ha evidenziato l’importanza di iniziative che aprono gli impianti al pubblico tecnico e istituzionale. “Solo attraverso la conoscenza diretta — ha affermato — è possibile comprendere le complessità del sistema rifiuti e superare le narrazioni distorte che spesso accompagnano il mondo dell’impiantistica.”

L’incontro in Selectika ha visto la partecipazione attiva di quattro ragazzi che stanno effettuando il servizio civile con Legambiente Puglia e hanno avuto l’opportunità di venire a conoscenza dei processi industriali relativi al riciclo e al recupero della plastica.