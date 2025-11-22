Nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore di Bari, svolti nella settimana appena trascorsa, la Polizia di Stato ha intensificato la presenza nelle aree urbane di Bari, Bitonto e Corato. L’obiettivo dei controlli è stato quello di prevenire e contrastare reati predatori, furti di autovetture e ogni altra forma di illegalità diffusa.

Nel capoluogo sono state controllate 467 persone, di cui 109 con segnalazioni di Polizia, e 208 veicoli. Effettuati 16 posti di controllo, con 6 contestazioni al Codice della Strada. 2 persone sono state denunciate in stato di libertà per lesioni aggravate e minacce, 2 gli arresti entrambi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel territorio di Bitonto sono state controllate 162 persone, di cui 60 con segnalazioni di Polizia, e 96 veicoli. Effettuate 3 perquisizioni personali.

Nelle aree a tutela rafforzata di Corato, sono state controllate 89 persone, di cui 26 con segnalazioni di Polizia e 35 i veicoli. Effettuate 3 perquisizioni personali con tre segnalazioni amministrative per uso di sostanze stupefacenti. Infine due le sale giochi sottoposte a controllo amministrativo.

Inoltre nel periodo considerato sono stati emessi: 11 avvisi orali a soggetti con precedenti per spaccio e reati contro il patrimonio; 2 divieti di ritorno ai sensi del Codice Antimafia del 2011, tra cui uno relativo al Comune di Bari e uno in provincia, nei confronti di individui già noti per reati contro il patrimonio, truffe e stupefacenti.

L’attività rientra nel più ampio impegno della Polizia di Stato nel contrasto ai comportamenti criminali che incidono sulla sicurezza urbana, condotte in sinergia tra gli uffici della Questura, i Commissariati distaccati e il Reparto Prevenzione Crimine Puglia Centrale, proseguiranno nei prossimi giorni per garantire sicurezza e legalità sul territorio della provincia di Bari.