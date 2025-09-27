Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha commentato la sentenza con cui, nella giornata odierna, il GUP Giuseppe De Salvatore ha chiuso il processo “Codice Interno” per il reato di scambio politico mafioso con riferimento alle elezioni comunali di Bari del 2019.

«L’impianto accusatorio della Procura della Repubblica di Bari, cui va il mio apprezzamento per l’eccellente lavoro svolto, è stato pienamente accolto» ha dichiarato il presidente Emiliano.

«La Regione Puglia che si era costituita parte civile nei confronti degli imputati ha ottenuto il risarcimento del gravissimo danno all’immagine subito a causa delle condotte delinquenziali accertate in giudizio. Gli imputati sono stati condannati anche a pagare una provvisionale di 200.000 euro in favore della stessa Regione.

Questo è un riconoscimento della determinazione con la quale, da sempre, la nostra comunità promuove e sostiene con il contrasto alle organizzazioni mafiosi e al malaffare politico». ha concluso il presidente della Regione