Drammatico incidente nella notte tra sabato 7 e domenica 8 giugno in via Lago Passarello, ad Altamura. A perdere la vita è stato Flavio Disabato, un ragazzo di 18 anni, deceduto sul colpo dopo un violento scontro tra la moto Honda 125 su cui viaggiava e un’Audi A6.

Il giovane stava rientrando da una festa quando, per cause ancora in fase di accertamento, la moto ha impattato contro l’autovettura. In sella con lui c’era anche un’amica di 17 anni, sbalzata sull’asfalto al momento dell’impatto. La ragazza ha riportato diverse fratture ma non sarebbe in pericolo di vita: è attualmente ricoverata all’ospedale cittadino.

A bordo dell’Audi viaggiavano due persone: la conducente, una 21enne, ha riportato lievi contusioni, mentre il passeggero è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e i Carabinieri, ma per il giovane motociclista non c’è stato nulla da fare.

I militari dell’Arma stanno conducendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sottoposti a sequestro.