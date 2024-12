Un’importante occasione per celebrare le gesta eroiche, il coraggio e lo spirito di sacrificio che hanno contraddistinto l’unità dell’Esercito Italiano nel corso dei suoi 290 anni di storia. Si è tenuto presso il Sacrario d’Oltre Mare di Bari il convegno intitolato “9° Reggimento Fanteria ‘BARI’: 290 anni di storia e memoria. Volti e luoghi di un percorso dell’Italia unita”. Storici, esperti di storia militare, rappresentanti delle istituzioni e un numeroso pubblico si sono riuniti per commemorare e approfondire la lunga e gloriosa storia del 9° Reggimento Fanteria, fondato nel lontano 1734, insignito di due Medaglie D’oro al valore militare, di cui l’ultima per i fatti d’arme sul Monte San Michele, episodio cruciale nella difesa delle posizioni italiane contro le forze austro-ungariche. Il Generale di Brigata Yuri Grossi, Comandante della Brigata Meccanizzata “Pinerolo” e il Colonnello Mattia Scirocco, Comandante del 9° Reggimento Fanteria “BARI”, hanno evidenziato come il 9° Reggimento abbia rappresentato una roccia nella difesa dei valori che da sempre costituiscono le fondamenta della nostra Nazione: unità, coraggio e sacrificio. L’evento si è concluso con l’intervento del Generale C.A. coratino Giuseppenicola Tota che facendo riferimento ad eventi storici, ha ricordato come il 9° Reggimento continui ancora oggi a rappresentare un esempio di integrità, lealtà e sacrificio.