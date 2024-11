Nell’ambito degli specifici servizi antidroga condotti dalla Polizia di Stato nella città di Bari, in diversi interventi della Squadra Mobile e dell’UPGSP, sono state arrestate quattro persone di 20, 28, 32 e 44 anni.

Con la doverosa premessa che si tratta di accertamenti compiuti nella fase delle indagini preliminari, che necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa, gli arrestati rispondono a vario titolo dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di munizionamento da guerra, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Al quartiere San Girolamo, i poliziotti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un uomo di 28 anni, con a suo carico numerosi precedenti penali, sottoposto a controllo nei pressi del proprio domicilio. Sottoposto a perquisizione personale, estesa ad alcune pertinenze dell’abitazione, è stato trovato in possesso 464 grammi di hashish e 305 grammi di marijuana, occultati all’interno della camera da letto. L’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Sempre nell’ambito dei servizi predisposti dal Questore, nel quartiere Poggiofranco, gli agenti delle Volanti hanno tratto in arresto un uomo di 32 anni. Fermato per un controllo mentre era alla guida di un’autovettura a noleggio, è stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina, per un peso di 10 grammi e della somma in contanti di 445.00 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, come disposto dall’autorità Giudiziaria.

I mirati servizi sono proseguiti anche nei quadranti serali e notturni, dove sempre i poliziotti delle Volanti hanno arrestato un giovane di 20 anni, fermato nel borgo antico dopo un breve inseguimento a piedi ed una colluttazione. L’uomo, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di cocaina e marijuana, oltre a numerose munizioni per fucile d’assalto AK-47 e pistola, contenuti in una busta che ha cercato di occultare all’arrivo degli agenti. In totale si è proceduto al sequestro di 105 cartucce per pistola e fucile, 70 grammi di cocaina suddivisi in 184 dosi, 22 dosi di hashish e marijuana. A seguito di perquisizione presso la sua abitazione è stata anche rinvenuta e sequestrata la somma di 4.800 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività delittuosa. L’arrestato è stato condotto presso il carcere di Bari.

Infine, nei pressi dello Stadio San Nicola, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato un uomo di 44 anni che, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di 28 grammi di cocaina e della somma di 120 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.