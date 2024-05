Una legge che permetta all’Italia di riconoscere lo Stato di Palestina, sovrano e indipendente. E’ l’iniziativa legislativa popolare sostenuta e portata avanti a livello nazionale dall’associazione Schierarsi, realtà a stampo culturale nata con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini nella costruzione di proposte e progetti nell’interesse del Paese. Tra i fondatori c’è anche Alessandro Di Battista, attuale vicepresidente dell’associazione, nonché ex deputato del Movimento 5 Stelle. Tra i progetti di Schierarsi c’è anche la proposta di legge ad iniziativa popolare che mira al riconoscimento da parte dell’Italia dello Stato di Palestina con capitale Gerusalemme est, come Stato sovrano e indipendente. Tema di stretta attualità visto il conflitto in atto tra Stato di Israele e la Striscia di Gaza. Ai sensi della Costituzione Italiana, ed in particolare dell’art. 71, servono almeno 50mila firme per esercitare l’iniziativa di legge. La raccolta dei nominativi è partita il 28 gennaio scorso ed ha quasi raggiunto il proprio scopo con circa 46mila firme digitali raccolte. Per aderire basta raggiungere il sito dell’associazione Schierarsi (https://www.associazioneschierarsi.it/palestinalibera/) e porre la propria firma digitale.

Per avere ulteriori informazioni, è possibile anche raggiungere i presidi cittadini pugliesi dell’associazione Schierarsi.

La firma digitale ha un costo di 1,50 euro, soldi che non vanno all’associazione Schierarsi, bensì a delle società private che autenticano e riconoscono le firme digitali.