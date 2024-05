La festa di San Nicola entra nel vivo dopo le suggestioni del Corteo Storico che ha attraversato Bari fino a giungere sul sagrato della Basilica con musica e tradizioni nella serata di martedì 7 maggio. Dopo la celebrazione alla presenza di monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari Bitonto, e dopo la “benedizione del mare” la statua di San Nicola è stata imbarcata sul “Nuova Chiara”, il motopeschereccio sorteggiato il 28 aprile per trasportare la Statua del Santo di Myra. Alle 18.30, al molo San Nicola, la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco della cattedrale di Bari, monsignor Franco Lanzolla. Alle 20, la statua di San Nicola tornerà a terra per raggiungere in processione piazza del Ferrarese, dove avverrà l’accensione delle luminarie. Non ci saranno, invece, i consueti fuochi pirotecnici, saltati a causa di problemi tra la ditta incaricata e il comitato organizzatore della festa.