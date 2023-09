Un uomo, Luigi Labarile di 71 anni, è morto questa mattina dopo una violenta colluttazione avvenuta nella sede della sua agenzia assicurativa in corso Tripoli, a Santeramo in Colle. Il presunto aggressore è stato individuato dai carabinieri: si tratta di un uomo di 49 anni. La vittima, molto conosciuta in città per essere stata amministratore pubblico e direttore di banca, sarebbe stata aggredita, si ipotizza, dopo aver negato al 49enne l’accesso ai servizi igienici della sua agenzia.

Nel corso della colluttazione, il 71enne avrebbe battuto la testa dopo una caduta, per poi morire. La posizione del 49enne è al vaglio degli inquirenti. Sul posto sono in corso i rilievi anche da parte dei carabinieri della Sis, la sezione investigativa speciale.

Sotto shock si è detto il sindaco di Santeramo in Colle, Vincenzo Casone che ha riferito di aver sentito il 71enne proprio questa mattina tramite messaggi poco prima della sua morte.